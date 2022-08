«Furgoncini del Cosmari sulla ciclabile,

succede ogni mattina:

è diventata impraticabile»

CIVITANOVA - La protesta del residente Luigi Di Domenico: «Se qualcuno parcheggia la moto o l'auto sulla ciclabile viene giustamente multato e non capisco perché, invece in questo caso, tutto è consentito»

13 Agosto 2022

«Dalle 6 alle 9,30 la pista ciclabile a Civitanova è diventata impraticabile perché occupata dai furgoncini del Cosmari». A protestare contro quella che ritiene una cosa non corretta e che crea disagi a cittadini e turisti è un residente, Luigi Di Domenico.

«Succede tutti i giorni, tutte le mattine ed è una cosa grave che nessuno provveda ad intervenire per mettere fine a quella che ritengo una mancanza di rispetto delle regole che va a limitare un servizio dedicato ai cittadini – precisa -. Se qualcuno parcheggia la moto o l’auto sulla ciclabile viene giustamente multato e non capisco perché, invece in questo caso, tutto è consentito. Siamo ancora con questa problematica nonostante la città sia piena di turisti, ai quali tutte le mattina in pratica non è consentito usufruire della pista perché occorre fare lo slalom fra i furgoncini. Le persone, a quell’ora, comunque sono in giro e amano camminare di prima mattina e sono costrette a percorrere altri tratti, passando sulla strada con i rischi che ne conseguono – conclude – . Ho già più volte sollecitato la polizia locale e mi viene detto che verrà avvisata la responsabile del Cosmari per questa zona, ma mi chiedo quanto sia difficile lasciare libero il tratto a chi ne vuole usufruire e magari iniziare con il servizio qualche ora prima».

