Weekend di Ferragosto con il bel tempo

IL BAROMETRO sorride in provincia per il fine settimana e il 15. Qualche pioggia prevista solo nel nord delle Marche

12 Agosto 2022 - Ore 18:48 - caricamento letture

Fine settimana di Ferragosto con il bel tempo ma il 15 c’è il rischio di piogge isolate (nel nord delle Marche). Lo dicono le previsioni meteo del servizio Assam delle Marche, che sanciscono il ritorno di un clima con temperature più calde. Nel dettaglio per domani sono previste nuvole in transito sia lungo l’Appennino che lungo la costa, con rasserenamenti dal tardo pomeriggio. Lieve rischio di temporali isolati al mattino, nella zona interna. Temperature massime in lieve diminuzione, a Macerata temperature previste tra 23 e 15 gradi.

Giornata da tipica estate con anticiclone delle Azzorre, quella di domenica 14 agosto. Nessun rischio di pioggia e temperature massime in netta crescita, a Macerata previsti tra i 18 ed i 31 gradi. Giorno di Ferragosto con cielo nuvoloso nella parte nord delle Marche, dove c’è il rischio di temporali isolati pomeridiani, aspetto che non dovrebbe interessare il Maceratese, dove è previsto sole. Venti deboli e temperature in aumento, previsti a metà giornata 25 gradi intorno ai mille metri di altezza, a Macerata temperature tra i 19 ed i 33 gradi. Quindi scampagnate, gite fuori porta e lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio sembrano essere al riparo da rischi legati al maltempo.

