MORROVALLE - Si aprirà oggi, per concludersi lunedì, il Torneo “Città di Morrovalle”

12 Agosto 2022 - Ore 11:29 - caricamento letture

Si aprirà oggi, per concludersi nella giornata di lunedì, un classico dell’estate cittadina: il Torneo di scacchi “Città di Morrovalle”, giunto alla sua decima edizione. L’organizzazione è a cura dell’associazione Alfiere Nero, guidata dal presidente Johnny Marinucci e dal vice Mauro Fratini, e a sfidarsi, sui tavoli allestiti all’auditorium San Francesco, saranno circa 85 scacchisti (divisi in tre categorie), provenienti da tutta Italia.

Le gare inizieranno nella serata di oggi alle 20 con il primo turno ed andranno avanti a ritmi serrati fino a lunedì, con altri due turni al giorno previsti per sabato e domenica e le gare conclusiva in programma il giorno di Ferragosto: al termine delle sfide sarà stilata una classifica per decretare il vincitore del torneo. Per il pubblico l’ingresso è libero, ma rispettando due semplici condizioni: silenzio assoluto e telefonini spenti.

