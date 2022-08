Cena in bianco a Pieve Torina,

eleganza e atmosfera cool

SERATA all’insegna del relax, del buon cibo e della buona musica quella che si è svolta sulle sponde della piscina benessere

Cena elegante e atmosfera cool ieri sera a Pieve Torina per la prima edizione della Cena in Bianco sulle sponde della piscina benessere.

«Una novità per il nostro paese, subito accolta con entusiasmo e grande partecipazione – sottolinea il sindaco, Alessandro Gentilucci – È stata una serata all’insegna del relax, del buon cibo e della buona musica, dove chi è intervenuto ha potuto degustare ottime pietanze in un contesto fantastico, uno specchio d’acqua circondato da un bellissimo prato che, insieme al bianco di cui tutti erano vestiti, comunicava una sensazione di pace e benessere. Ecco, questo è il senso che abbiamo voluto dare a questa iniziativa, la possibilità di riscoprire il piacere dello stare insieme in un ambiente rilassante ed ispirato». Musica, convivialità, buon cibo, giusta atmosfera e serenità, queste le parole d’ordine che hanno scandito la serata per la soddisfazione di tutti i partecipanti.

