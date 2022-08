“Palio dei pontili a vela”,

presentata la seconda edizione

CIVITANOVA - E' in programma il 18 agosto proprio in onore del patrono San Marone. Parteciperanno alla regata sette “laser” con a bordo il solo conducente

Un palio a vela unico nel suo genere, che si svolge nell’anfiteatro naturale dello specchio d’acqua del porto di Civitanova, con la possibilità per il pubblico di assistere a pochi metri di distanza: così si presenta la seconda edizione del “Palio dei pontili a vela”, un’iniziativa nata nel 2021 nell’ambiente delle sette associazioni del diporto, abbracciata quest’anno dal Comune, ma che ha già l’ambizione di diventare storica, essendo organizzata per il 18 agosto proprio in onore del patrono San Marone.

«Piace a tutti la regata di barche a vela per il Santo patrono – ha spiegato Gianni Santori, presidente de Il Madiere intervenuto alla conferenza stampa di presentazione che si è svolta questa mattina in sala giunta di palazzo Sforza -. Vogliamo ringraziare la Capitaneria, il Club Vela, il Comune e tutti gli amici che la sostengono».

«L’intento – come ha spiegato Paolo Piantoni – è quello di dare a Civitanova il suo primo palio cittadino, di cui è sprovvista, rievocando in chiave moderna un passato a vela legato anche al mondo della pesca con le storiche lancette. La speranza è che in futuro i pontili possano essere “sposati” dalla cittadinanza come fossero dei rioni e la “regata dei laser” in porto, diventare un evento cittadino legato alla ricorrenza del santo Patrono».

Le associazioni del diporto coinvolte sono Club Vela Portocivitanova, Lega Navale Italiana, Medusa, Aurora, La Marina, Levante e Rosa dei venti, riunite nell’associazione Il Madiere. Parteciperanno alla regata sette “laser” con a bordo il solo conducente, selezionati dal Club Vela Portocivitanova tra i propri atleti tesserati di pari categoria, abbinati ai pontili. Per questa seconda edizione sono stati scelti i giovanissimi Nicolas Privitera, Filippo Vignola, Edoardo Libri, Paolo Freddi, Marco Gambelli, Claudio Vallesi e Claudio Natale.

Gli atleti saranno assegnati a sorte alle associazioni del porto il 17 agosto (alle 18,30) e riceveranno da queste le insegne e i colori per cui gareggeranno. Partiranno dai pontili così come assegnati dall’estrazione e raggiungeranno la linea di partenza. Al via, in tre manche successive ad eliminazione, compiranno tre giri del campo regata; nella prima manche supereranno il turno i primi cinque classificati. Nella seconda manche si qualificheranno i primi tre equipaggi che si sfideranno per la conquista del palio nella terza manche.

«Complimenti per questa bella e nuova iniziativa, che è ideale per una città come Civitanova – ha detto il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo e del Porto di Civitanova Ylenia Ritucci – non solo perché valorizza il porto e la città, ma perché ha una importante valenza sociale per i giovani, che si mettono in competizione in maniera sana nello sport».

Questa edizione, oltre al patrocinio della città di Civitanova, avrà anche un contributo dell’Assessorato allo Sport. Lo ha annunciato lo stesso assessore e vicesindaco Claudio Morresi, che ha rimarcato l’importanza di una manifestazione legata alle tradizioni marinare, che va ad arricchire un calendario già fitto di eventi per San Marone, a testimonianza della devozione della comunità intera che si raccoglie in occasione dei festeggiamenti. «Gli eventi che questa amministrazione vuole sostenere con convinzione – ha detto Morresi – sono quelli che si fanno a beneficio dell’intera città e che ne portano alto il nome. Sono sicuro che il palio prenderà quota e che coinvolgerà mano a mano tutti i cittadini».

L’organizzazione tecnica è del Club Vela, nella persona della presidente Cristiana Mazzaferro. «Stiamo lavorando per far decollare questo palio – ha detto Mazzaferro – i ragazzi andranno in acqua in un campo ristretto, un vero e proprio mini campo di regata, che andrà interpretato in tempi veloci ed adrenalinici che regaleranno vere emozioni».

La cerimonia di premiazione e di consegna del palio si terrà al Club Vela giovedì 18 agosto alle 18.

