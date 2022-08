Nuova area camper,

12 piazzole e vista sui Sibillini

VALFORNACE - Sarà attiva da questo fine settimana, è stata realizzata a Fiordimonte

11 Agosto 2022 - Ore 14:41 - caricamento letture

Nuova area per camper e roulotte a Fiordimonte. Dodici piazzole attrezzate da 40 metri quadrati. A Valfornace, che comprende Pievebovigliana e Fiordimonte, si conferma sempre più un territorio a vocazione turistica.

In quest’ottica l’amministrazione locale, grazie ai fondi messi a disposizione dal commissario alla Ricostruzione Giovanni Legnini, ha portato a termine i lavori per una nuovissima area di sosta per autocaravan, in località Vico di Sotto. L’area sarà operativa da questo fine settimana, ben 12 piazzole da 40 metri quadrati ciascuna, tutte dotate di attacchi per rifornirsi di luce e acqua.

«Con questi lavori – spiega il sindaco di Valfornace, Massimo Citracca – daremo un’ulteriore risposta a chi deciderà di soggiornare tra le nostre verdi colline. Sono felicissimo che le opere siano state ultimate proprio per il Ferragosto, sarà un motivo in più per venirci a fare visita». Le opere, per un importo complessivo di circa 104mila euro. A questa prima area attrezzata si deve poi aggiungere l’area camper di Pievebovigliana, in via Rancia, già utilizzata dai turisti e che verrà ulteriormente migliorata, a partire dal prossimo autunno, grazie ai fondi del Pnrr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA