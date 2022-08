Festival sulla commedia dell’arte,

concluso Maska Marke

CASTELRAIMONDO - Organizzato dalla compagnia teatrale Fabiano Valenti di Treia, ha coinvolto anche i comuni di Pioraco, Sefro e Gagliole

9 Agosto 2022 - Ore 15:15 - caricamento letture

Si è chiuso a Castelraimondo, con uno spettacolo finale in piazza Dante, la prima edizione del festival Maska Marke organizzato dalla compagnia teatrale Fabiano Valenti di Treia.

Tra spettacoli in vari borghi dell’entroterra e un workshop presieduto da due esperti del settore come Claudia Contin Arlecchino e Francesco Facciolli, la manifestazione è iniziata il primo di agosto e si è conclusa il 6 agosto con un tripudio di colori per “Burle in maschera”, dimostrazione dei partecipanti al workshop in piazza Dante. A Castelraimondo, comune capofila del festival, si erano tenuti anche altri due spettacoli: quello di apertura con parata inaugurale dal titolo “Pulcinella sulla Luna” e quello di burattini “Pulcinella e Cappuccetto Rosso”. Molto apprezzate tutte le esibizioni, a ingresso gratuito, che hanno interessato anche i comuni di Pioraco, Sefro e Gagliole.

«Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione di Maska Marke – commenta Fabio Macedoni, direttore del festival e presidente della compagnia Valenti -. Tutti i sindaci sono rimasti colpiti ed entusiasti, compreso il consigliere regionale Renzo Marinelli che ha rivolto lo sguardo già alla prossima edizione annunciando maggiore impegno e ambizione. Per una settimana abbiamo tenuto banco in questi piccoli borghi, raccogliendo dati confortanti e complimenti». Lo stesso Marinelli ha fatto sapere che «la Regione non può non sposare la causa di un progetto importante e ben riuscito come quello di Maska Marke, che non solo ha puntato su qualità e formazione, ma soprattutto ha coinvolto un ampio territorio composto da più comuni».

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Castelraimondo Patrizio Leonelli, che ha apprezzato la qualità dell’offerta proposta. «Penso di poter dire senza dubbio che Maska Marke è stata una scommessa vinta che speriamo di poter ripetere anche l’anno prossimo – annuncia Leonelli -. È stata una bellissima manifestazione, tra tutti i momenti cito quello dello spettacolo di burattini a Castelraimondo che è stato partecipatissimo e seguitissimo. Una tipologia di rappresentazione che non è facile trovare tutti i giorni in una piazza, specialmente a questo livello di qualità. La formula usata per coinvolgere più paesi è stata indovinata, Castelraimondo è sempre pronta a collaborare con gli altri comuni del territorio».

Sguardo puntato al futuro pure per l’assessore alla Cultura Elisabetta Torregiani. «Maska Marke è stato un vero successo, in tutte le serate è stato raggiunto un ottimo numero di pubblico che ha gradito le rappresentazioni teatrali – conferma Torregiani -. Al percorso di piazza degli spettacoli era poi affiancato quello del workshop, anche in questo caso i partecipanti sono rimasti soddisfatti. Di questo ringrazio la compagnia Valenti di Treia, Claudia Contin Arlecchino per essere stata qui con noi e il maestro Francesco Facciolli che è stato un instancabile e grande professionista. Ora subito al lavoro per una seconda edizione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA