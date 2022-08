E’ morto Mariano Piersimoni,

imprenditore e presidente del Sarnano

LUTTO - Aveva 79 anni, si è spento questa mattina all'ospedale di Macerata. Conosciutissimo nell'ambiente calcistico, era il titolare del Maglificio Rossana. Il funerale domani, mercoledì, alle 16 nella chiesa di Sant'Agostino

Cordoglio a Sarnano e nel mondo del calcio dilettantistico per la scomparsa di Mariano Piersimoni, 79 anni.

Titolare del maglificio Rossana e presidente della locale squadra di calcio, si è spento questa mattina all’ospedale di Macerata dove era stato ricoverato in seguito ad una polmonite. Le sue condizioni di salute nelle ultime ore sono rapidamente peggiorate sino al decesso, avvenuto intorno alle 10,30.

Da tempo combatteva contro una malattia, ma non ha mai rinunciato a portare avanti la sua passione per il calcio e l’attività imprenditoriale insieme alla sua famiglia. Amante della letteratura e della poesia, era un personaggio conosciutissimo e benvoluto da tutti. La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa in paese e ha colpito la comunità, in tanti in queste ore si stanno stringendo attorno al dolore della moglie Rossana e dei figli Simona e Claudio. La camera ardente verrà allestita nel pomeriggio di oggi all’ospedale di Sarnano, il funerale si svolgerà domani, mercoledì, alle 16 nella chiesa di Sant’Agostino.

