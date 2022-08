“Concerti nel Chiostro”,

chiusura con l’orchestra

giovanile italiana di sassofoni

CIVITANOVA - L'appuntamento domani, mercoledì 10 agosto, alle 21,15

Domani (mercoledì 10 agosto) si conclude la stagione 2022 dei Concerti nel Chiostro, organizzati dall’Associazione musicale P. A. Conti con la direzione artistica del maestro Bruno Bizzarri, nello splendido Chiostro di Sant’Agostino, a Civitanova Alta. Le note finali sono affidate (dalle 21.15) all’Orchestra giovanile italiana di Sassofoni, con Federico Mondelci solista e direttore.

Fondato da Federico Mondelci, questo ensemble rappresenta un’eccellenza in Italia, riscuotendo apprezzamenti unanimi. L’orchestra comprende nel suo organico tutti gli strumenti della famiglia dei sassofoni; la sua ricchezza timbrica ha sollevato l’interesse di molti compositori che all’ensemble hanno dedicato proprie musiche. Il repertorio spazia dal Rinascimento fino ai nostri giorni, includendo anche un nutrito numero di brani jazzistici. L’Orchestra di Sassofoni è spesso invitata in festival in Italia e all’estero. Nel 2019 si è esibita a San Pietroburgo in occasione del Festival di Musica da Camera “Palazzi di San Pietroburgo”. È di prossima uscita un cd con musica originale per questa formazione con l’etichetta americana “Delos”, che comprende musiche di Reich, Ligeti, Fitkin, Glass. Mondelci è da oltre trent’anni uno dei più apprezzati interpreti della scena internazionale. Si è esibito come solista con più di 50 orchestre, tra cui l’Orchestra del Teatro alla Scala, la New Zealand Symphony Orchestra, la Bbc Philharmonic, l’Orchestra da Camera di Mosca e la Filarmonica di San Pietroburgo. In caso di maltempo i concerti si terranno presso lo spazio multimediale San Francesco di Civitanova Alta. Prevendita su liveticket.it e in tutti i punti vendita del circuito.

