Accusa un malore

mentre porta a spasso il cane:

morto un 59enne

TOLENTINO - E' stato trovato questa mattina in via Montegrappa da due passanti

9 Agosto 2022 - Ore 09:05 - caricamento letture

di Francesca Marsili

Malore mentre porta a spasso il cane via Montegrappa a Tolentino, muore un 59enne, Walter Spurio. Il cadavere è stato rinvenuto, riverso a terra sulla strada, questa mattina alle 6,30 circa da un uomo che abita lì vicino mentre stava andando al lavoro e da una donna di passaggio, che hanno lanciato l’allarme.

All’arrivo del 118 ormai per lui non c’era più niente da fare. Il cane è rimasto vicino al padrone fino all’arrivo dei soccorsi. Al momento non è stata ancora stata stabilita l’ora della morte, ma all’arrivo dei operatori dell’emergenza l’ipotesi avanzata è stata quella che il decesso sia sopraggiunto un paio di ore prima, per cause naturali. Via Montegrappa è attualmente chiusa per lavori di abbattimento di un edificio danneggiato dal sisma e poco trafficata. Sul posto, come da prassi in questi casi, sono intervenuti i carabinieri. Spurio abitava nella zona, era sposato e padre di due figlie.

(Ultimo aggiornamento alle 11,30)

