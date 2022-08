Trofeo Valleverde,

come cambia la viabilità

MACERATA - In occasione della gara ciclistica, in programma domenica 14 agosto e che interesserà le vie Di Vittorio e 8 Marzo a Piediripa, il comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare la circolazione stradale nelle zone interessate dalla competizione

8 Agosto 2022

In occasione della gara ciclistica “XIII Trofeo Valleverde – seconda tappa Giro d’Italia”, in programma domenica 14 agosto e che interesserà le vie Di Vittorio e 8 Marzo a Piediripa, il comando della Polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza per regolamentare temporaneamente la circolazione stradale nelle zone interessate dalla competizione. Il provvedimento prevede, durante lo svolgimento della gara, «la chiusura al traffico delle vie Di Vittorio e 8 Marzo, nei tratti interessati dal circuito con istituzione del divieto di transito valido dalle 8,15 alle 12,30 – si legge nella nota del Comune -. Durante il periodo di sospensione della circolazione: è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti, divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti, è obbligatorio per tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione, è obbligatorio per i conducenti di veicoli e per i pedoni non attraversare la strada. Inoltre, ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie a evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi dell’ordinanza non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza – conclude la nota -. Previsto il divieto di sosta con rimozione forzata valido dalle 7 alle 13 sulle strade interessate dal circuito di gara».

