«Io modella di colore

quando la moda

non era ancora pronta»

PORTO RECANATI - Giada D'Angeli, ospite di Acapulco Beach, ha raccontato la sua esperienza

Continua ad essere Acapulco Beach a Porto Recanati il luogo di incontro per i protagonisti dell’estate marchigiana dopo le loro serata nelle piazze dell’entroterra e della costa. La forza di Pino Frisari di Acapulco è senza dubbio la qualità del prodotti e la professionalità del suo staff, che insieme alla cornice perfetta in riva al mare fanno di Acapulco Beach la location perfetta per le serate estive. Questa volta ad essere affascinata da Acapulco Beach è stata l’italo nigeriana Giada D’Angeli.

Modella dall’età di 16 anni, Giada è anche ombrellina del moto mondiale e protagonista del video Clip di Zucchero Fornaciari “Partigiano Reggiano”.

Riminese, un metro e ottanta di altezza, carnagione mulatta, capelli ricci, sorriso contagioso, carattere e personalità da vendere. «Non è stato facile per me all’inizio – confessa Giada – c’erano poche modelle di colore nel mondo della moda, mancavano trucchi, prodotti e manualità per trattare i miei capelli, ma ora non è più così per fortuna, le cose sono cambiate in meglio da questo punto di vista».

Giada, il cui papà è un riminese doc, non può che essere anche lei un’amante della cucina e della buona compagnia e mette un “Mi Piace” ad Acapulco Beach di Porto Recanati.

