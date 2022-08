A Morrovalle torna

Calici di stelle

L'APPUNTAMENTO è per sabato e domenica dalle 20: degustazioni enologiche e osservazioni della volta celeste

5 Agosto 2022 - Ore 11:51 - caricamento letture

Un fine settimana tra vino e astronomia a Morrovalle. Si rinnova l’appuntamento con “Calici di Stelle”, evento curato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, in programma sabato e domenica sempre a partire dalle 20, tra centro storico, Pincio e Pincetto. La formula è consolidata e abbina la qualità delle degustazioni enologiche di una quindicina di eccellenze del nostro territorio alle suggestioni delle osservazioni guidate della volta celeste.

Sarà però una due giorni dedicata alle eccellenze enogastronomiche marchigiane a tutto tondo, dato che sono previste degustazioni anche di oli pregiati e di altri prodotti locali. Queste le aziende che parteciperanno: Frantoio Fuselli (Recanati, MC), Cantina SeSì (Appignano del Tronto, AP), Cantina Saputi (Colmurano, MC), Cantina Sant’Isidoro (Corridonia, MC), cooperativa San Michele Arcangelo (Corridonia, MC), Rio Maggio Vini (Montegranaro, FM), Podere Sabbioni (Corridonia, MC), La Lepre e la Luna (Montecassiano, MC), Finocchi Viticoltori (Staffolo, AN), Cantina Fattoria Duri (San Severino Marche, MC), Collemara Vini (Monte San Giusto, MC), Azienda agricola Colleluce (Serrapetrona, MC), Castrum Morisci (Moresco, FM), La Capinera (Morrovalle, MC), Cantine D’Ercoli (Cossignano, AP), Cantina Bastianelli (Monte San Pietrangeli, FM).

Per quanto riguarda l’osservazione guidata delle costellazioni, saranno forniti telescopi adeguati dagli astrofili dell’Osservatorio astronomico di Pedaso e allestiti due punti di osservazione.

A completare la serata le visite guidate del Museo di Palazzo Lazzarini a cura dell’Archeoclub: l’associazione curerà anche uno stand con monografie della storia morrovallese. E non mancherà neanche la musica, con le note della X-Band sabato sera e quelle della Beppe Swing Band domenica, mentre l’associazione Bella La Vita curerà una performance di burattini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA