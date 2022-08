Dal Rotary Club di Tolentino

mille euro per chi è in difficoltà

IL CONTRIBUTO destinato a sostenere alcune iniziative promosse dai Servizi Sociali

3 Agosto 2022 - Ore 13:52 - caricamento letture

Il nuovo presidente del Rotary Club di Tolentino Distretto 2090 Stefano Ferranti, accompagnato da Carla Passacantando e da Alessandro Massi Gentiloni Silverj nella doppia veste di presidente del Consiglio comunale della Città di Tolentino e di Prefetto del club tolentinate ha incontrato il sindaco Mauro Sclavi e l’assessore alle Politiche Sociali Elena Lucaroni. Nel perseguimento degli obiettivi del service del Rotary, il presidente ha consegnato un assegno di mille euro che saranno destinati a sostenere alcune iniziative promosse dai Servizi Sociali con la volontà di essere di ausilio a chi si trova in situazioni di difficoltà.

«Vogliamo ringraziare il Rotary Club di Tolentino – ha sottolineato il sindaco Sclavi – e il suo presidente Stefano Ferranti per questo contributo che consentirà all’Amministrazione comunale di essere concretamente vicini ad alcune famiglie anche grazie all’interessamento del presidente Massi che ha sensibilizzato il direttivo del Rotary per questa donazione. L’Assessore Elena Lucaroni ha precisato che a breve verrà diffuso un avviso rivolto alle famiglie con figli disabili che hanno dovuto sostenere spese per gli assistenti nei centri estivi per ragazzi non direttamente gestiti o finanziati dal Comune. I fondi messi a disposizione dal Rotary Club saranno destinati a questi nuclei familiari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA