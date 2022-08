Auto contro moto,

un 31enne grave a Torrette

TREIA - L'incidente sulla provinciale 25 a Chiesanuova intorno alle 10,30, il conducente della due ruote trasportato dall'eliambulanza in codice rosso all'ospedale di Ancona

Schianto nella zona industriale di Chiesanuova, lungo la provinciale 25 “Cingolana” a Treia, a scontrarsi una moto e un’auto. Ad avere la peggio il conducente della due ruote, un 31enne, che è stato trasportato in gravi condizioni a Torrette dall’eliambulanza.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10,30. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che la moto viaggiasse in direzione Macerata e l’auto, una Golf, fosse diretta verso Chiesanuova quando è avvenuto il violento impatto frontale. Immediati i soccorsi. Gli operatori dell’emergenza hanno prestato le prime cure del caso al conducente della moto per poi predisporne il trasferimento con l’elicottero in codice rosso all’ospedale di Ancona, con il velivolo che è atterrato a circa 50 metri dal luogo dell’accaduto. Il 31enne è stato intubato, le sue condizioni sono gravi. Sul posto per i rilievi del caso, così da stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, e per disciplinare il traffico, vista la lunga coda che si è formata nella zona, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale.

(Redazione Cm)

