Scontro tra due auto

sulla Statale 16

POTENZA PICENA - Due le persone accompagnate in pronto soccorso per accertamenti

31 Luglio 2022 - Ore 18:10 - caricamento letture

Scontro tra due auto a Porto Potenza, due persone in ospedale per accertamenti. E’ successo poco prima delle 16 lungo la Statale 16, davanti alla Casa del materasso. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, i due veicoli si sono scontrati quasi frontalmente, pare per l’invasione di corsia di uno dei due. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e Croce rossa. Due delle persone coinvolte sono state accompagnate al pronto soccorso, per loro solo qualche lieve ferita. Qualche problema alla circolazione fino allo sgombero della carreggiata.

