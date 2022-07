Sci, Carlo Maria Conti presidente

del comitato umbro marchigiano

ELEZIONE - Il maestro Matelica ha ricevuto 664 voti. Ecco gli altri consiglieri

Carlo Maria Conti, di Matelica, è stato eletto come nuovo presidente del comitato umbro marchigiano della Fisi (Federazione italiana sport invernali). Le votazioni si sono svolte sabato 30 luglio nella sala del Coni di Ancona.

Il maestro di sci classe 1959 ha ricevuto 664 voti (98,96% di preferenze). «Carlo è un grandissimo appassionato di sci da sempre e ancora oggi si impegna come master in gare», si legge nella nota. Insieme a lui sono stati eletti come consiglieri laici: Stefania Morelli, Riccardo Acqualagna, Giuliano Geli, Francesco Viscione, Laura Ferrari, Andrea Giuliani e Sermarini Lucio. I consiglieri atleti sono Luigi Fagioli e Francesca Agostini. Il consigliere tecnico è Filippo Parca.

