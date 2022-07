I campionati regionali di dressage

Un incontro di successo

al circolo Degli Ulivi

CIVITANOVA - La struttura scelta dal comitato regionale per l'appuntamento che si è svolto nel weekend, la soddisfazione della presidente Monia Mandolesi

31 Luglio 2022 - Ore 18:08 - caricamento letture

Al circolo ippico Degli Ulivi si è rinnovato nel weekend per il terzo anno consecutivo l’incontro equestre in occasione dei campionati regionali di dressage 2022. La manifestazione è stata presieduta da una giuria di eccellenza, spiccano i nomi di Eugenio Rovida, Francesca Montanari, Francesca Arlotti, Claudia Accorroni e Lucia Lippi. Le giornate di gara hanno dato la possibilità ai cavalieri marchigiani di competere per il titolo di campione regionale per ogni categoria e di ottenere il diritto alla partecipazione alla finale nazionale del Progetto Sport.

«È motivo di grande orgoglio – dice la presidente del circolo ippico Degli Ulivi Monia Mandolesi – la per me e il mio staff che il Comitato Regionale abbia scelto di nuovo la nostra struttura per ospitare questo importante evento». Quella del dressage è la disciplina olimpica per eccellenza che ha l’obiettivo di mettere in evidenza le andature naturali e le abilità del cavallo che deve dimostrare tutta la sintonia con il proprio cavaliere e tutta l’eleganza di cui dispone. Le gare di dressage si svolgono internamente ad un rettangolo di gara circoscritto ai lati da una bassa recinzione sul cui perimetro sono posizionate delle lettere che servono come riferimento. Cavallo e cavaliere devono eseguire una serie di movimenti prestabiliti chiamati “ripresa”. Ogni “figura” eseguita viene valutata da più giudici. Il livello di difficoltà varia a seconda della complessità delle figure richieste.

