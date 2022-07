Pancia in fiamme in un mondo irritato:

ecco il “manuale di sopravvivenza”

SALUTE - Il professore Paolo Sossai ha presentato il suo libro sul tema in un incontro organizzato a Matelica e partecipato dal sindaco Massimo Baldini e dall'assessore alla Sanità, Rosanna Procaccini. Tra i temi, lo stretto rapporto tra cervello e intestino

30 Luglio 2022 - Ore 12:16 - caricamento letture

Intestino irritato, problemi digestivi, un legame indissolubile tra ansia e salute: anche un libro può rappresentare un rimedio. Nonostante le incertezze metereologiche, nella serata di mercoledì 27, il professore Paolo Sossai, primario di Medicina interna per 16 anni, ha presentato nello Spazio Immagine di Matelica il libro Pancia in fiamme. Manuale di sopravvivenza in un mondo irritato scritto con la collaborazione di Elisio Trevisan (edito da Curcio).

Presentazione voluta dall’associazione culturale Itidealia, presieduta da Sandro Carucci, che ha introdotto la serata. È intervenuta l’assessore alla Sanità del Comune di Matelica, Rosanna Procaccini. Presente anche il sindaco di Materica, Massimo Baldini. L’incontro è stata un’ottima occasione per sentire dalle parole del professor Sossai non solo i meccanismi che sono sottesi alle malattie infiammatorie intestinali, ma anche a tutte le patologie cronico-degenerative. Grande è stato l’interesse del pubblico sull’argomento con numerose domande che inevitabilmente hanno preso in considerazione anche l’attuale situazione sanitaria dell’entroterra maceratese. L’amministrazione comunale, visto il successo della iniziativa, spera di poter proporre nuovi incontri con il professor Sossai.

