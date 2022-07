In fiamme la cucina mobile del palas,

rinviata la festa della birra

VALFORNACE - L'incendio è divampato questa mattina. Il sindaco Massimo Citracca: «Danni ingentissimi, la cucina e i gazebo sono andati completamente distrutti». Annullata la prima serata dell'evento che riprenderà domani

29 Luglio 2022 - Ore 11:28 - caricamento letture

di Monia Orazi

Fiamme questa mattina a Valfornace all’esterno del palazzetto dello sport dove è andata a fuoco la cucina mobile utilizzata per le feste estive, che si trovava all’interno di un gazebo in legno. Probabilmente per un corto circuito, ma le cause saranno stabilite dai vigili del fuoco e dai carabinieri intervenuti sul posto. Le fiamme sono divampate poco dopo le 9. Un fumo intenso, acre e nero ha avvolto la struttura in legno propagandosi ad alcuni gazebo nelle adiacenze. Subito dato l’allarme da parte di alcune persone che si trovavano all’esterno del palazzetto, per predisporre l’area per la festa dello birra, che si sarebbe dovuta tenere questo fine settimana. La prima serata è stata annullata dalla Pro Pievebovigliana che sta organizzando invece la serata di domani come da programma. Distrutta la cucina ed alcuni gazebo, i vigili del fuoco di Camerino intervenuti sul posto sono riusciti a domare l’incendio e a mettere la zona in sicurezza.

«I danni sono ingentissimi, la cucina e i gazebo sono andati completamente distrutti – spiega il sindaco Massimo Citracca – un vero peccato perché la cucina sarebbe stata utilizzata per le feste estive, in particolare per la prossima festa della birra, nessun danno al palasport ma non funziona l’illuminazione». In quel momento per fortuna nella zona della cucina non c’era nessuno, ma ma tutto è andato completamente distrutto. Le alte temperature probabilmente hanno favorito l’innesco del rogo, di cui si sono subito accorti i residenti perché il fumo ha rapidamente avvolto la zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA