Attore positivo al Covid,

salta Dialetto per Diletto

MACERATA - Annullata la rappresentazione prevista per questa sera

29 Luglio 2022 - Ore 14:05 - caricamento letture

Annullata la rappresentazione prevista per questa sera nell’ambito della rassegna Dialetto per Diletto al centro commerciale Val di Chienti di Piediripa a Macerata. Un membro della compagnia teatrale Avis Macerata è positivo al Covid. La compagnia che avrebbe dovuto mettere in scena Coppie Scoppiate nell’appuntamento di chiusura della rassegna iniziata nel mese di luglio e diventata ormai un appuntamento molto atteso.

