Tabula Rasa, al via la seconda edizione:

«Vetrina che va ben oltre i confini regionali»

CIVITANOVA - Il festival si svolgerà dal 5 al 7 agosto, quest'anno il tema è la città museo. Il sindaco Ciarapica: «Rappresenta una grande offerta culturale». Il direttore artistico, Giulio Vesprini: «Forte legame con l’arte urbana»

28 Luglio 2022 - Ore 16:52 - caricamento letture

di Claudia Brattini (Foto di Federico De Marco)



La seconda edizione di Tabula Rasa – Visual Arts Festival – animerà Civitanova dal 5 al 7 agosto e sarà un contenitore inedito di eventi e manifestazioni legati alle arti visive e contemporanee. Si potrà partecipare a numerosissime attività come mostre mercato, interviste, installazioni urbane e workshop. Tutto si svolgerà nei giardini del Lido Cluana, gioiello in stile Liberty e fiore all’occhiello del centro di Civitanova. Sono molte le novità anticipate oggi da Giulio Vesprini, ideatore e direttore artistico del festival che arricchiranno l’edizione del 2022: uno staff cresciuto che ha convogliato artisti da tutta Italia organizzando due mostre – in collaborazione con l’Università di Architettura di Ascoli – market dedicati all’editoria indipendente e anche la proiezione di un film intervista. Ma tra le molte novità quella di cui va estremamente fiero il direttore artistico Vesprini c’è quella pensata per le scuole, al Festival si affaccia, infatti, la formazione. «Ci saranno due esperti di Milano – spiega l’ideatore – che incontreranno gli studenti e li aiuteranno a predisporre i loro portfolio, offrendo quindi linee guida su come presentarsi alle aziende».

L’anno scorso il tema è stato quello degli spazi condivisi derivante dalle condizioni dettate da Covid, mentre il tema della seconda edizione è la città museo. L’idea nasce per il forte legame fra questo festival e l’arte urbana – in particolare Vedo a Colori, il progetto di street art nato sul porto di Civitanova – e come anticipa Vesprini «in questa edizione ci sarà la presentazione ufficiale di un libro che uscirà in autunno e che conterrà la mappatura dei cento luoghi più importanti dell’arte urbana in Italia e Civitanova entrerà di diritto in questo testo con il suo museo. Quello che immaginiamo – aggiunge il direttore artistico – è pensare al cittadino non come soggetto passivo, piuttosto un invito a percepire e vivere la città come un grande museo a cielo aperto».

«Tabula Rasa rappresenta una grande offerta culturale per Civitanova – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica -, di cui non posso che ringraziare Giulio Vesprini, con cui la collaborazione è proficua, abbiamo portato avanti moltissime attività insieme, primo fra tutti il progetto Vedo a Colori, primo museo di Arte Urbana, di cui siamo orgogliosi». Il Festival non termina con la le date degli eventi ma, aggiunge il sindaco «è stato creato un fondo alla biblioteca comunale, arricchito ogni anno con nuove opere, e questi tre giorni sono una vetrina di quanto viene svolto durante l’anno e di cui l’amministrazione comunale è particolarmente fiera, è un festival di grande qualità in cui sono coinvolti moltissimi giovani e artisti. Il respiro di questa vetrina civitanovese va ben oltre i confini cittadini e regionali».

«Il festival è ambizioso – ha aggiunto Vesprini – ha bisogno di rodaggio ma molte attività stanno diventando veri e propri progetti che vogliamo portare avanti negli anni, come la stampa delle brochure del programma che contengono da un lato un poster raffigurante le icone dei nostri Santi – quest’anno San Marone disegnato dall’artista torinese Chiara Fucà – che potranno istituire una sorta di palio Civitanovese».

PROGRAMMA – Venerdì 5 agosto dopo l’inaugurazione alle 12, il programma prosegue alle 17,30 con “Tabula Expo”, inaugurazione: “Clou – Urban Catalyst”. In mostra le opere selezionate dalla “Cfad22”.

Sabato 6 agosto, porte aperte dalle 10 alle 21,30. “Tabula Market”, mostra mercato con oltre 20 progetti italiani tra le più importanti realtà dell’editoria indipendente, grafica, illustrazione, architettura e fotografia. Alle 17,30 “Tabula Expo”: “Lo studio d’Artista”, in mostra le opere degli studenti Unicam Saad. Per il Tabula Workshop: “L’arte non ha prezzo”, linoleografia a cura di Nerofumo 680 – Viterbo e “Tabula Workshop” 2° WS “Legatoria Do It YourSelf” a cura di Flamina Masotti – Fox Craft – Roma. Spazio ai Talk dalle 18 e alle 21,30: “Tabula Film” Proiezione del film “Super Design” Muse Factory of Projects srl.

Domenica 7 agosto, sempre 10-21,30, dopo talk, market e workshop, “Tabula Super Book”, alle 18,30 con L’orto di Carta a cura di Daniele Romaniello e Giuseppe Boldrini. Alle 19 Travel On Art – Street Art in Italia e alle 21:30 “Tabula Review” tesi di Chiara Adami “Isolation. Journey of a typeface”. Ci sarà anche Portfolio review, sia sabato che domenica, dalle 10 alle 20 ai giardini del Lido Cluana a cura di District con Hassan Nasser e Mariafrancesca Di Alessandro.

Per info e iscrizioni: tabularasafest@gmail.com

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=TRVAF&set=a.1398156107368834

