Meridiana, 2,7 milioni di euro il fatturato

Nel Cda la vice sindaca Pantanetti

URBISAGLIA - Bilancio positivo per la cooperativa maceratese. Il presidente Scrivani: «Abbiamo offerto sicurezza a soci e lavoratori in un periodo storico critico»

«Nonostante la pandemia siamo cresciuti, il fatturato è aumentato del 24,61 percento e ci sono 20 dipendenti a tempo indeterminato in più rispetto al 2020, molte sono donne» ha dichiarato Marco Scrivani, presidente Meridiana Cooperativa Sociale di Macerata presentando ieri il bilancio sociale dell’anno 2021 nelle sale del Comune di Urbisaglia.

«I risultati ci sono, i dati che presentiamo sono indicativi della qualità e della stabilizzazione del livello occupazionale – ha sostenuto il presidente Marco Scrivani – . È un quadro positivo che si inserisce in un momento storico critico. La capacità di offrire sicurezza ai soci e ai lavoratori era il nostro grande obiettivo e l’abbiamo raggiunto. Da quest’anno, il Comune di Urbisaglia è socio della cooperativa e nel nostro consiglio di amministrazione è entrata la vice sindaca Marta Pantanetti. Ne siamo molto orgogliosi e nell’occasione vorremmo attirare l’attenzione degli enti pubblici per quanto riguarda la co-progettazione e la co-programmazione di attività a scopo occupazionale che la recente legge prevede come buona pratica. Non si parla esclusivamente di affidamento diretto dei servizi alla cooperativa, ma la creazione di bandi e progetti pubblici per il terzo settore che includano le persone svantaggiate».

Nata nel 1995 per atto degli enti promotori Comune di Macerata e Asur, la cooperativa sociale Meridiana è conosciuta nel territorio per i servizi di manutenzione del verde, delle energie rinnovabili, gestione di mense, serre, musei, canili ma anche servizi di pulizie, affissioni, centri del riuso e gestione dei rifiuti. Le attività sono finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei vari settori.

«Da sempre investiamo nella crescita della cooperativa – ha detto Giuseppe Spernanzoni, consigliere delegato Meridiana – , abbiamo ottenuto le certificazioni di Qualità, Gestione ambientale, Salute e sicurezza del lavoro, Servizi energetici e a breve conseguiremo la certificazione della Parità di genere, inserita nel Pnrr, dato che la nostra squadra è formata per il 79 percento da donne e chi ha famiglia riesce a conciliare lavoro e attività domestiche, dato il panorama odierno non è poco. Inoltre favoriamo il reinserimento nel mercato del lavoro dei cittadini nella fascia 45-50 anni, quella più critica. Quasi tutti i lavoratori sono anche soci perché bisogna condividere appieno la responsabilità del progetto sociale della cooperativa, ognuno è parte attiva nella gestione delle attività».

«Meridiana cooperativa sociale nel 2021 ha registrato un valore della produzione pari a 2 milioni 708 mila 275 euro – ha esordito la consulente Gabriella Sbarbati -, con un incremento del 24,61 percento rispetto allo stesso valore nel 2020, che era pari a 2 milioni 173mila 473 euro. Per quanto riguarda le committenze, nel 2021 la committenza pubblica è stata pari al 46,65 percento contro il 51,01 percento del 2020 e il 52,03 percento del 2019. Il resto è committenza privata.

La base sociale è aumentata: i soci al 31/12/2021 risultano 136 (nel 2020 erano 119) di cui 92 soci cooperatori, 29 soci cooperatori svantaggiati e 15 soci volontari. Come confronto, al 31/12/2020 risultavano 84 soci cooperatori, 22 soci cooperatori svantaggiati e 13 soci volontari.

Alla chiusura del bilancio risultano stabilmente occupate 121 unità lavorative, di cui 31 svantaggiate, rappresentando una percentuale del 34,44. Dei 121 dipendenti: 118 sono soci lavoratori e solo tre dipendenti non soci. Nel corso del 2021, oltre ai 121 dipendenti sono stati impiegati, per una media di occupazione di quattro mesi, ulteriori 65 dipendenti, registrando quindi su base annua la presenza di 186 dipendenti».

Sono stati inoltre accolti nei vari settori della cooperativa – ha continuato Sbarbati – anche 29 tirocini di inclusione sociale, 14 soggetti con progetto di affidamento in prova al Servizio sociale (art.47 O.P.), 15 soggetti con progetto di messa alla prova, sette persone per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità e una persona attraverso tirocini di inserimento lavorativo.

I lavoratori assunti a tempo indeterminato sono 81 su 121 totali, corrispondenti al 66,94 percento della forza lavoro di Meridiana. Nel 2020 erano 68 su 118. Il numero delle dipendenti donne è pari a 87 su 121 totali, con una percentuale del 71,90. L’età anagrafica media dei dipendenti nel 2021 è di 48 anni (48 anni per le donne e oltre 51 anni per i uomini). Le fasce d’età maggiormente rappresentate sono quelle “1961-1970” e “1971-1980”. Il numero degli extracomunitari è pari a 23 su 121 dipendenti, corrispondente al 19,01 percento».

«Investiamo molto nella formazione continua per la crescita professionale e personale di tutti i soci, dipendenti e soggetti ospitati – è intervenuta Barbara Vittori, direttrice generale della cooperativa – . Oltre alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro e all’addestramento alla professione, c’è quella rivolta alla politica di gestione della cooperativa. Durante gli incontri vogliamo far aumentare la consapevolezza dell’appartenenza a questa realtà, puntando sulla comunicazione interna e sul lavoro di gruppo. Parte della forza lavoro è rappresentato da persone svantaggiate, a volte fragili e le dinamiche che si creano vanno studiate con cura. Tra loro c’è chi presenta uno svantaggio fisico o psichico, ci sono persone che svolgono pene alternative alla detenzione e chi è su un percorso di recupero da una dipendenza. E’ importante confrontarsi, quindi, anche sui punti di forza e di debolezza di ognuno per migliorare l’inserimento della persona e il sistema lavorativo della cooperativa».

«Per tutte le attività che svolgiamo raccogliamo il grado di soddisfazione del cliente – ha concluso il presidente Scrivani – . Questo serve a noi per migliorare e crescere ma è anche un buon biglietto da visita per le future committenze. Stiamo lavorando per creare una rete di collaborazioni con le altre realtà del terzo settore del territorio ma anche del mondo profit. La collaborazione rappresenta un momento di arricchimento reciproco per evitare conflittualità e per migliorare i servizi. . Ricordiamo che nel 2013 Meridiana ha costituito insieme ad altre realtà del territorio, anche una cooperativa di tipo A, La Gomena Onlus, che si occupa di assistenza alla persona. È un esempio concreto di quello che si può fare insieme in una società in continua trasformazione».

