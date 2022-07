Banda ultra larga,

lavori al via a San Severino

AVVIATO il cantiere per il sottoequipaggiamento con mini tubi per la fibra ottica

Banda ultra larga, via ai cantieri a San Severino. Tecnici e operai della società Open fiber spa, concessionaria del bando pubblico di Infratel per conto del ministero dello Sviluppo economico, e della Circet Italia spa, affidataria delle opere, hanno avviato il sottoequipaggiamento con mini tubi per la fibra ottica nel territorio comunale. E’ quanto rende noto l’amministrazione comunale.

«La messa a dimora dei servizi, che serviranno a far arrivare la bul, la banda ultra larga, nelle abitazioni e nelle attività economiche settempedane – spiega l’amministrazione – sfrutta le condutture della pubblica illuminazione. I lavori dovrebbero andare avanti fino a dicembre. Subito dopo inizierà la posa della fibra vera e propria all’interno di nuove trincee di scavo. Il progetto fa seguito alla convenzione firmata tra il ministero per lo Sviluppo economico, la Regione, il Comune e la società Infratel Italia. Nei cantieri è stata coinvolta anche la società municipalizzata Assem visto che è previsto il riutilizzo di reti e cavidotti esistenti, aerei e interrati, al fine di limitare il più possibile i disagi per i cittadini e per la viabilità. La fibra, grazie a queste importanti opere, arriverà anche presso numerosi edifici di pubblico interesse e raggiungere gli uffici di alcuni enti come comune e unione montana. Oltre a tutto il nucleo urbano la fibra arriverà nelle principali frazioni».

