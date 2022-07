Fondo complementare sisma,

incontro di Confartigianato

APPUNTAMENTO domani alle 17,30 al cinema Manzoni di Montegiorgio: saranno presentate le misure a fondo perduto destinate ad interventi per la nascita, lo sviluppo ed il consolidamento di iniziative imprenditoriali

27 Luglio 2022 - Ore 11:30 - caricamento letture

«Siamo di fronte ad una grande sfida, da cogliere al volo, per costruire un futuro di crescita per le nostre aree interne». Seguendo questa riflessione, Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo organizza un incontro dedicato alle opportunità del Fondo complementare sisma, che si terrà domani alle 17,30 al cinema Manzoni di Montegiorgio (via Giacinto Cestoni, 2).

L’incontro vedrà tra gli altri la partecipazione dell’assessore regionale alla Ricostruzione Guido Castelli e sarà l’occasione per presentare le misure a fondo perduto destinate ad interventi per la nascita, lo sviluppo ed il consolidamento di iniziative imprenditoriali, investimenti materiali ed immateriali delle imprese, per la promozione dell’economia circolare (filiere manifatturiere, agroalimentari, forestali, dell’allevamento e del recupero materiali derivanti dalle macerie), del turismo attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio storico culturale e l’economia sociale.

«Abbiamo già promosso un importante webinar in materia – spiegano da Confartigianato –, dove abbiamo osservato quanto questi fondi siano una possibilità unica per affiancare alla ricostruzione fisica pure una rigenerazione economica e culturale. Per fare queto occorre far leva su una capacità strategica attenta e condivisa. L’incontro di Montegiorgio ci permetterà di riflettere insieme, pubblico e privato, sullo sviluppo di tali misure». L’appuntamento sarà introdotto da Michele Ortenzi, sindaco di Montegiorgio e presidente della Provincia di Fermo e da Lorenzo Totò, vicepresidente Confartigianato interprovinciale. Seguiranno gli interventi di Guido Castelli, Giorgio Menichelli, segretario generale Confartigianato e Stefano Santini, del Servizio bandi e contributi Confartigianato. L’incontro è gratuito e aperto al pubblico. È possibile iscriversi QUI.

