Dieci nuovi autotrasportatori

per mezzi fino a 3,5 tonnellate

LAVORO - Si è appena concluso il corso promosso da Confartigianato Imprese

26 Luglio 2022 - Ore 13:14 - caricamento letture

Si è appena concluso, con un grande interesse per i partecipanti, il nuovo corso di formazione per l’accesso alla professione autotrasportatori con veicoli di portata fino a 3,5 tonnellate. Il corso, della durata di 74 ore, è stato organizzato da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo e si è svolto nel mese di giugno a Piediripa. Un appuntamento davvero utile per tutti quelli che hanno l’intenzione di diventare autotrasportatore conto terzi con mezzi fino a 3,5 tonnellate.

«C’è sempre una grande richiesta di lavoratori qualificati in questo comparto economico – le parole di Paolo Zengarini, responsabile Autotrasportatori – ma non sempre la domanda riesce ad intercettare l’offerta occupazionale. Per questo abbiamo promosso un ulteriore corso di formazione: siamo convinti che, in un momento così complesso per il mondo imprenditoriale, vadano agevolate tutte le opportunità. Dato l’apprezzamento, ci saranno sicuramente nuove occasioni per ripetere il fortunato percorso».

I dieci corsisti che hanno partecipato sono: Daniel Lactan Nicolae, Emanuele Pierini, Enrico Foglia, Gianni Buccolini, Luca Acciarresi, Luca Bruschini, Manuel Bartolacci, Maurizio Sgariglia, Stefano Buccolini, Bruno Luciani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA