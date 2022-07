Bambina cade dal balcone:

portata in eliambulanza al Salesi

MORROVALLE - Paura intorno alle 19,30 in via 25 aprile. La piccola, 5 anni, stava giocando quando si è sporta troppo dal parapetto. Non è in pericolo di vita. Sul posto 118 e carabinieri

Gioca sul balcone insieme ai fratellini si sporge dal davanzale e precipita per circa 3 metri: soccorsa con l’eliambulanza una bambina di 5 anni. I fatti sono avvenuti intorno alle 19,30, a Morrovalle. La piccola si trovava al primo piano di una palazzina in via 25 aprile, dove vive, e stava giocando con i fratellini. La piccola si è sporta dal parapetto ed è precipitata nel vuoto. Una caduta di 3 metri e mezzo circa. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto il 118 e i carabinieri. Il personale dell’emergenza ha immediatamente chiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il velivolo ha trasportato la bambina all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Non è in pericolo di vita. I carabinieri della Compagnia di Civitanova, diretta dal capitano Massimo Amicucci, sono intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso.

