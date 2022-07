Piscina comunale chiusa ad agosto,

tuffi alla Filarmonica fino a settembre

IL CENTRO NUOTO MACERATA trae un bilancio dell'attività svolta in via Valenti. Il presidente Mauro Antonini: «Siamo estremamente soddisfatti, il caldo ha aiutato e la gente ha gradito l'apertura anticipata a giugno». In viale Don Bosco lavori di manutenzione dal 30 luglio al 21 agosto

23 Luglio 2022 - Ore 19:11 - caricamento letture

La piscina Filarmonica ha appena valicato i 50 giorni di attività in questa torrida estate 2022.

A differenza dell’anno scorso la struttura di via Valenti ha aperto prima, accogliendo famiglie, giovani e utenti di ogni tipo già ad inizio giugno. Tutti a nuotare e giocare nella vasca da 25 metri per 18, alta un metro e 30 o magari distesi sui lettini a bordo piscina per trascorrere un piacevole momento di relax e di sole con vista sui Sibillini.

Per il terzo anno di fila la gestione è affidata al Centro Nuoto Macerata, un attestato circa la qualità del lavoro svolto in precedenza e dell’affidabilità di una associazione che, del resto, da anni cura ed ha saputo rilanciare la piscina al chiuso, la comunale di viale Don Bosco.

Il presidente del Centro Nuoto Macerata, Mauro Antonini, traccia un primo bilancio: “Siamo estremamente soddisfatti, il caldo ha aiutato e la gente ha gradito l’apertura anticipata a giugno. Anzi forse questo aspetto ha reso più regolare l’affluenza e proprio giugno è stato il mese con più presenze. E’ stata apprezzata anche la novità dei camp per bambini che sono appena terminati e a questo punto andremo a riproporre il prossimo anno”.

La Filarmonica resterà aperta fino a settembre mentre la comunale come abitudine chiuderà? “Sì da sabato 30 luglio fino a domenica 21 agosto la piscina di viale Don Bosco verrà chiusa per gli abituali lavori di manutenzione. Sarà sempre aperta invece la Filarmonica e non è un modo di dire perché la struttura accoglie gli utenti 7 giorni su 7 e con orari decisamente ottimi, dalle 8.30 alle 20 dal lunedì al venerdì e fino alle 21 sabato e domenica. Qui inoltre il controllo elettronico e automatizzato di tutti i valori fornisce massime garanzie in tema di igiene e al top è anche la sicurezza, dato che la totalità del personale ha i brevetti Federazione Italiana Nuoto di assistente bagnanti, istruttore e esecutore blsd per l’uso del defibrillatore”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA