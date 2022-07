Si ribalta con l’auto,

divelti contatori di gas e acqua

MONTECOSARO - L'incidente in via del Pietrone, il conducente ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada. E' stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo dell'accaduto

Perde il controllo dell’auto, finisce fuori strada e prima di ribaltarsi urta dei contatori di gas metano e acqua. E’ successo intorno alle 8,25 a Montecosaro in via del Pietrone quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Civitanova che si è occupata dei rilievi del caso, l’uomo al volante della sua vettura ha perso il controllo del mezzo. E’ finito fuori strada e ha centrato i contatori di gas metano e acqua prima di ribaltarsi. Immediati i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza della vettura e del luogo dello schianto, occupandosi dei contatori per evitare perdite, e gli operatori dell’emergenza che hanno prestato le prime cure del caso al conducente per poi trasportarlo in ambulanza per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

