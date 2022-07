Scontro tra auto e scooter,

due feriti: grave un 59enne

TOLENTINO - L'incidente in via Colombo, in ospedale anche una 24enne alla guida della vettura

Scontro tra auto e scooter: due feriti, uno è grave. E’ successo intorno alle 15 a Tolentino in via Colombo, all’altezza di TuttArredo. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter Suzuki condotto da R.R. di 59 anni residente a Tolentino e una Nissan Micra condotta da N.G.A. di 24 anni sempre di Tolentino.

Dopo lo schianto il 59enne è stato sbalzato a terra ed è caduto nel parcheggio dell’attività commerciale confinante con la strada. I primi ad arrivare sul posto gli agenti della polizia locale, che la sede a pochi metri dal luogo dell’incidente. Poco dopo è arrivato anche il 118, i medici non avendo a disposizione l’eliambulanza impegnata in un altro interventi, hanno trasferito lo scooterista all’ospedale di Macerata in codice rosso. Anche la ragazza alla guida dell’auto è stata trasferita in ospedale.

