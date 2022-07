Precipita dal terrazzo, muore 86enne

SAN SEVERINO - L'anziana viveva al secondo piano di un condominio in via Aldo Moro. Si è trattato di un gesto volontario

22 Luglio 2022 - Ore 11:25 - caricamento letture

Precipita dal terrazzo, muore una 86enne. E’ successo questa mattina a San Severino in via Aldo Moro quando l’anziana è caduta nel vuoto dal terrazzino del suo appartamento al secondo piano di un condominio. L’allarme è scattato verso le 7. Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza ma non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Come da prassi in questi casi sono giunti sul posto i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione non c’è alcun dubbio comunque sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario. Non risulta al momento che siano stati trovati biglietti o messaggi che possano spiegare il gesto estremo. La donna sembra che soffrisse di depressione.

(Redazione Cm)

