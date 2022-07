Da Civitanova alle terme,

riattivato il servizio di trasporto

L'INIZIATIVA del Comune, tutte le info per le iscrizioni. Due cicli di cure a Tolentino, uno a Sarnano

22 Luglio 2022 - Ore 10:48 - caricamento letture

L’Assessorato al Welfare del Comune di Civitanova ha riorganizzato il servizio di trasporto per raggiungere gli stabilimenti termali di Sarnano e Tolentino, sospeso negli anni 2020 e 2021 a causa della pandemia.

«L’iniziativa, programmata per il periodo estivo, è finalizzata ad incentivare i cittadini a prendersi cura del proprio benessere ed è particolarmente richiesta da un’ampia fascia di utenza non essendo gli stabilimenti facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici», si legge in una nota del Comune. Per le Terme di Santa Lucia sono previsti due cicli di cura: dal 22 agosto al 3 settembre mattino dalle 7 con rientro alle 12,30 e pomeriggio dalle 14 con rientro alle 19 circa; e dal 5 settembre al 17 settembre (mattina). Per lo stabilimento termale di Sarnano, invece, i periodi vanno dal 22 agosto al 3 settembre (mattino).

«Per le iscrizioni è possibile rivolgersi dal 25 al 26 luglio presso la Sala Consiliare (ingresso via Buozzi), dalle 8,30 alle 13 e il pomeriggio del 26 luglio dalle 15,30 alle 17,30. A partire dal 27 luglio fino ad esaurimento posti, presso l’Ufficio Servizi Sociali – III^ Piano – nelle ore di apertura al pubblico. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento di 25 euro da effettuarsi presso qualsiasi sportello di Barca Intesa, da consegnare all’Ufficio Servizi Sociali entro e non oltre 7 gg. dalla presentazione della richiesta a pena di decadenza della prenotazione. Le richieste potranno essere presentate con riserva da cittadini residenti in comuni limitrofi e verranno accolte qualora vi siano posti liberi tre giorni prima della partenza di ogni ciclo. Informazioni telefoniche: 0733/822248», precisa il Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA