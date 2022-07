Carabinieri forestali,

il tenente colonnello Arcioni

nuovo comandante

MACERATA - Di origini laziali, proviene dal comando dell'Umbria

22 Luglio 2022

E’ il tenente colonnello Daniele Arcioni il nuovo comandante dei carabinieri forestali di Macerata. Di origini Laziali, proviene dal Comando Regione carabinieri forestale Umbria ed è laureato in Scienze forestali.

Il tenente colonnello Arcioni è in servizio dal giugno 1994, prima nel Corpo Forestale dello Stato e dal 2017 nei carabinieri forestali, nei primi anni e sino al 1997 ha prestato servizio nel Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Genova, poi è stato trasferito all’ ex Azienda di stato delle foreste demaniali di Perugia e infine nel Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato di Perugia oggi Comando regione carabinieri forestale Umbria.

In particolare dal 2007 al 2017 ha assunto l’incarico di responsabile del Servizio certificazione Cites di Perugia con competenza su tutta la Regione Umbria, numerose indagini e operazioni nel suo stato di servizio hanno riguardato in particolare la tutela delle specie animali in via d’estinzione. Dal luglio 2018 ad oggi è stato responsabile dell’ Ufficio Comando dei forestali dell’Umbria.

