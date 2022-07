Braccano, ecco il nuovo parcheggio

MATELICA - Completata l'opera per 60mila euro, l'assessore Procaccini: «Si era resa indispensabile, considerate le problematiche di viabilità e sosta dei mezzi per il costante flusso di turisti che visitano il borgo per i suoi murales»

Aperto il nuovo parcheggio della frazione Braccano a Matelica. «Il nuovo parcheggio della frazione di Braccano, vista la conclusione dei lavori di realizzazione, è stato aperto al pubblico, ed è ora a disposizione ed utilizzabile sia dai cittadini residenti e sia dai turisti», spiega in una nota l’assessore comunale ai lavori pubblici Rosanna Procaccini.

«L’opera in questione si era resa indispensabile, considerate le problematiche di viabilità e sosta dei mezzi per il costante flusso di turisti che visitano il borgo di Braccano per i suoi murales, nonché quale tappa essenziale del percorso che conduce all’Abbazia di Roti , alla Gola della Jana e a tutte le varie zone del Parco Regionale Naturale delle Marche del Monte Canfaito e del San Vicino – continua Procaccini – L’amministrazione ha esperito l’iter burocratico – amministrativo ed approvato gli atti finalizzati sia all’acquisto dell’area che alla realizzazione del progetto, nonché all’esecuzione e direzione dei lavori, affidati al personale dell’ufficio tecnico comunale. L’ente ha finanziato l’opera con fondi comunali per una somma pari a circa 60mila euro».

