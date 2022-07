SuperLega, il calendario Lube:

esordio a Taranto il 2 ottobre

Poi Padova e Modena in casa

VOLLEY - Oggi i sorteggi, ecco come cambiano i play off. Il dg Beppe Cormio: «Soprattutto sarà un torneo equilibrato, in cui ogni match conterà e non ci si dovrà rilassare»

21 Luglio 2022 - Ore 19:35 - caricamento letture

La nuova stagione dei campioni d’Italia si aprirà in trasferta. La prima battuta della Lube Civitanova in SuperLega 2022/23 sarà in Puglia: nella prima giornata di Regular Season, in programma domenica 2 ottobre 2022, il sestetto biancorosso scenderà in campo al PalaMazzola per il debutto ufficiale contro la Gioiella Prisma Taranto. Esordio all’Eurosuole Forum la settimana successiva con Padova (9 ottobre).

Questo il verdetto dell’urna della Lega Pallavolo Serie A, che nel pomeriggio di oggi, al culmine della tre giorni del volley mercato, ha presentato ufficialmente il calendario della massima serie. Lo ha fatto in grande stile, allo Zanhotel & Centergross a Bentivoglio di Bologna, con uno show condotto dal giornalista Rai Maurizio Colantoni e ricco di ospiti illustri di fronte al gotha della pallavolo italiana. La Lube Volley, rappresentata in sala dal vice presidente Albino Massaccesi, dal direttore generale Beppe Cormio e dal team manager Matteo Carancini, ha ritirato lo stendardo dello Scudetto 2022.

PLAY OFF, NUOVO FORMAT – A subire un cambiamento significativo sarà la fase più adrenalinica, quella che dal termine della Regular Season porterà alla assegnazione dello Scudetto e dei posti per le Coppe Europee. Le due finaliste degli spareggi Scudetto accederanno alla Champions League. Stessa sorte per la vincitrice della Finale per il 3° posto, mentre la perdente della ‘finalina’ andrà in Cev Cup. Confermati i Play Off 5° posto con in palio il pass per la Challenge Cup: ad aprire le danze sarà un preliminare tra le formazioni classificare dal 9° all’11° posto; la vincente si unirà alle quattro perdenti dei Quarti di Finale per dar vita a un girone con cinque giornate di sola andata seguite da Semifinali e Finale in gara secca.

I BIG MATCH – La prima sfida di cartello per i campioni d’Italia andrà in scena il 16 ottobre a Civitanova con Modena, mentre la partita a Trento del 30 ottobre con l’Itas verrà recuperata per l’impegno del 31 ottobre in Semifinale di Supercoppa con Modena. L’insidiosa trasferta a Piacenza è prevista il 27 novembre, il confronto interno con Perugia chiuderà il girone di andata l’11 dicembre. Di conseguenza, la prima fase del torneo si chiuderà nella tana dei Block Devils il 12 marzo 2023

«Chi mi conosce sa che non do molto peso al calendario, anche perché i campionati si vincono alla fine. Lo abbiamo dimostrato nell’ultima stagione – commenta Cormio – La Regular Season è un passaggio importante per la griglia di ammissione ai Play Off, ma poi ci si gioca tutto agli spareggi. Il nostro cammino sarà abbastanza omogeneo, anche nell’alternanza delle partite in casa e in trasferta. Soprattutto sarà un torneo equilibrato, in cui ogni match conterà e non ci si dovrà rilassare. Affronteremo Modena sia nel terzo turno della stagione regolare che in Semifinale di Supercoppa. La penso come il loro tecnico, il livello degli emiliani sarà simile a quello dello scorso anno, con grandissimi campioni. Chiederemo ai nostri giovani una partenza al massimo perché Modena va affrontata a pieni giri. Dopo gli innesti in fase di mercato, ci potrebbe servire un po’ di rodaggio, ma siamo soddisfatti»

A seguire il cammino della Lube Civitanova nella Regular Season 2022/23. Le date sono soggette a possibili variazioni per esigenze tv.

1a giornata – andata 2 ottobre 2022, ritorno 18 dicembre 2022:

TARANTO vs Lube CIVITANOVA

2a giornata – andata 9 ottobre 2022, ritorno 26 dicembre 2022:

Cucine Lube CIVITANOVA vs Padova

3a giornata – andata 16 ottobre 2022, ritorno 8 gennaio 2023:

Cucine Lube CIVITANOVA vs Modena

4a giornata – andata 23 ottobre 2022, ritorno 15 gennaio 2023:

Monza vs Cucine Lube CIVITANOVA

5a giornata – andata 30 ottobre 2022, ritorno 22 gennaio 2023:

Trento vs Cucine Lube CIVITANOVA

6a giornata – andata 6 novembre 2022, ritorno 29 gennaio 2023:

Cucine Lube CIVITANOVA vs Verona

7a giornata – andata 13 novembre 2022, ritorno 5 febbraio 2023:

Cisterna vs Cucine Lube CIVITANOVA

8a giornata – andata 20 novembre 2022, ritorno 12 febbraio 2023:

Cucine Lube CIVITANOVA vs Siena

9a giornata – andata 27 novembre 2022, ritorno 19 febbraio 2023:

Piacenza vs Cucine Lube CIVITANOVA

10a giornata – andata 4 dicembre 2022, ritorno 5 marzo 2023:

Milano vs Cucine Lube CIVITANOVA

11a giornata – andata 11 dicembre 2022, ritorno 12 marzo 2023:

Cucine Lube CIVITANOVA vs Perugia

© RIPRODUZIONE RISERVATA