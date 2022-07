Più sicurezza sulla 361,

arrivano semaforo e illuminazione

MONTEFANO - La Provincia, dopo le richieste e gli incontri con il Comune, finanzierà le opere. Inoltre l'amministrazione guidata da Angela Barbieri ha accantonato 65mila euro per ulteriori interventi sulle strade

21 Luglio 2022 - Ore 19:44 - caricamento letture

Messa in sicurezza della provinciale 361 Montefano-Osterianuova nel tratto in curva che immette al cimitero e alla strada comunale che va in contrada Paganuccia: la Provincia finanzierà i lavori per mettere il semaforo a chiamata per i pedoni e un nuovo impianto di illuminazione sull’incrocio. E’ stato con il sopralluogo del 5 luglio eseguito da Ufficio tecnico e viabilità della Provincia, Ufficio tecnico del comune di Montefano, e polizia locale che si sono concluse una serie di interlocuzioni che l’amministrazione comunale ha iniziato con la Provincia legate alla sicurezza del tratto di strada.

La richiesta dell’amministrazione, positivamente accolta dal presidente della Provincia, Sandro Parcaroli e dal consigliere provinciale Luca Buldorini (che ha la delega alla Viabilità), era di realizzare un impianto semaforico volto a mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale in corrispondenza dell’incrocio, caratterizzato da un’alta percorrenza e da scarsa visibilità. L’intervento previsto fa il paio con il rifacimento del piano viabile, sempre eseguito dalla Provincia, «che ha dimostrato interesse nel migliorare le condizioni di sicurezza per gli utenti della strada che connette Montefano ad Osterianuova – dice il Comune in una nota -. L’attenzione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Angela Barbieri in merito alla sicurezza stradale è già da tempo massima, tanto che in occasione dell’ultimo Consiglio si è provveduto all’applicazione al Bilancio delle somme accantonate derivanti dalle contravvenzioni stradali nel tratto di strada provinciale che, secondo il Codice della strada per il 50% spettano alla Provincia, e che mai erano state debitamente accantonate dalle precedenti amministrazioni. L’intenzione è di impiegare questi fondi (65mila euro) per proseguire nell’opera di messa in sicurezza del tratto stradale che collega Montefano ad Osterianuova».

© RIPRODUZIONE RISERVATA