Pambianchi orgoglio Unicam,

è membro del comitato

dell’Archeoclub d’Italia

IL PROF nominato all'interno del comitato tecnico-scientifico dell'organismo composto da personalità che si sono distinte per le competenze professionali nei settori dei beni culturali e ambientali

21 Luglio 2022 - Ore 16:35 - caricamento letture

Ancora un importante riconoscimento per l’università di Camerino. Il professor Gilberto Pambianchi, docente di Geomorfologia della sezione di Geologia della scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam, è stato nominato membro del comitato tecnico-scientifico dell’Archeoclub d’Italia, composto da personalità che si sono distinte per le competenze professionali nei settori dei beni culturali e ambientali.

L’associazione Archeoclub d’Italia, attraverso i propri volontari, riuniti in sedi locali, su un territorio circoscritto che conoscono, opera attraverso attività culturali che risvegliano l’attenzione dei concittadini e mettono in luce le tipicità che solo quello stesso territorio possiede, promuovendolo al di fuori dei propri confini. Il comitato tecnico-scientifico agisce in piena autonomia scientifica e professionale, in coerenza con gli scopi statutari dell’associazione.

«Sono naturalmente molto soddisfatto per questa nomina – ha sottolineato il professor Pambianchi – non solo a livello personale ma anche per l’intera comunità universitaria Unicam; fin dagli anni ’90, infatti, come ateneo stiamo portando avanti numerosi progetti per la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. Nel comitato sono presenti diverse figure professionali, ma finora era assente quella del geologo, o meglio del geomorfologo, che accompagna la valorizzazione e la salvaguardia dei beni culturali, e questo è ulteriore motivo di orgoglio. La mia presenza nel comitato può essere anche un ulteriore riferimento di Unicam nel territorio, che si aggiunge alle attività del corso di laurea in Tecnologie Innovative per i beni culturali, attivo ad Ascoli, ed ai numerosi progetti di ricerca che abbiamo in essere. Potremmo poi collaborare con gli ArcheoClub delle Marche, dell’Umbria e dell’Italia centrale per dare il nostro supporto scientifico».

