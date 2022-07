Joine-Menchi 1921 per il sociale:

partnership con Macerata Softball

MATRIMONIO fra la concessionaria e la squadra del capoluogo per un progetto all'insegna dell'inclusione e della riqualificazione dello sport a livello territoriale e non solo

Joine-Menchi 1921 per il sociale: arriva la partnership con il Macerata Softball.

«Tradizione, esperienza, innovazione e futuro. Questi i valori che hanno fatto sbocciare questa nuova partnership, la storica concessionaria del maceratese è orgogliosa di presentare questa rinnovata collaborazione, con uno sguardo rivolto ai valori che da sempre hanno contraddistinto l’ormai centenaria azienda», si legge in una nota. «Da un lato tutta l’esperienza dettata dalla tradizione e dall’altro lato la freschezza e la voglia di innovarsi continuamente, proprio come succede con il Joine Store di Civitanova, il nuovo shop dedicato alla mobilità elettrica, nonché primo nel suo genere nella Regione Marche. Per questo nel 2022 si vuole rinnovare ancora una volta il sostegno alla Macerata Softball, al fine di creare un progetto innovativo al di là dell’agonismo sportivo. Un progetto fatto di inclusione sociale e riqualificazione di questo entusiasmante sport a livello territoriale, e non solo».

L’azienda precisa: «Quella tra Joine-Menchi 1921 e Macerata Softball è un impegno concreto verso le giovani sportive del softball, uno sport fortemente radicato nel territorio maceratese. Fin dagli anni ’80 la Menchi ha infatti sostenuto le ragazze della squadra del Macerata Softball e, oggi più che mai, con un occhio rivolto al sociale, per un messaggio di forte inclusione e sostegno all’universo femminile, non solo sportivo.

Perché sociale vuol dire futuro e riqualificazione del territorio. Oltre a ricordare a tutti l’ultima di campionato A2, che si terrà dalle ore 17, sabato 23 luglio, presso il campo di Via Cioci a Macerata, tanti i successi della squadra che vola verso i play off 2022. Da settembre infatti inizieranno le finali verso l’ambita promozione in A1, una vittoria in cui le ragazze, i preparatori e tutti i tifosi credono fortemente, dati gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime stagioni, soprattutto nella presente. Ma non solo la squadra Seniores, fortissime anche le Under 13 e le fantastiche ragazze della Mini softball. Divertimento e leggerezza, con un occhio aperto sull’inclusività sociale: questo è il softball che abbraccia Joine-Menchi 1921 insieme alla Macerata Softball. Vi aspettiamo sabato 23 alle 17 per l’ultima partita del campionato di A2».

