Infortunio in fonderia,

operaio si amputa un braccio

CALDAROLA - L'incidente è avvenuto intorno alle 20,30 di oggi. Il ferito è un giovane di 29 anni di Urbisaglia, l'eliambulanza lo ha trasportato all'ospedale di Torrette: la speranza è di salvargli l'arto

21 Luglio 2022 - Ore 21:36 - caricamento letture

di Francesca Marsili

Incidente alla fonderia Lead Time, a Caldarola: operaio di 29 anni si amputa un braccio. È successo questa sera intorno alle 20,30. Secondo le prime informazioni su quanto accaduto, il giovane, italiano, M. T., di Urbisaglia, addetto alla manutenzione, stava lavorando ad un macchinario, una trancia a caldo, quando è avvenuto l’incidente.



I colleghi si sono accorti dell’accaduto e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Gli operatori del 118 sono arrivati di volata in azienda, dopo la chiamata di soccorso, per prestare le cure al ferito.

Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza che è atterrata direttamente all’interno dell’azienda da dove poi si è sollevata alle 21,15 per trasportare il ferito all’ospedale di Torrette. La speranza e che i chirurghi possano riattaccargli il braccio destro (è stato amputato poco sotto al gomito).Il 29enne non sarebbe in pericolo di vita.



Sul posto per occuparsi di rilievi e indagini sono intervenuti i carabinieri della stazione di Caldarola e lo Spsal dell’Asur.

