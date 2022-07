Concerto al santuario,

l’orchestra omaggia

il presidente Silvi e il vice Matteucci

TREIA - La colonna sonora della solidarietà al Santissimo Crocifisso per una magica serata d'estate

Una magica serata d’estate ieri al Santuario del Santissimo Crocifisso a Treia. Nel bellissimo parco del santuario, la musica dell’orchestra fiati “Insieme per gli altri” ha portato un carico di armonia e belle emozioni musicali. Molti i presenti allo spettacolo che non ha deluso le aspettative. A fare gli onori di casa Padre Luciano Genga, guardiano del convento.



L’orchestra, nata da un’idea di Francesco di Mauro e diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri, ha proposto molti dei suoi cavalli di battaglia contenuti nel cd registrato in 5mila copie che può essere acquistato a offerta libera e il cui incasso è devoluto alla Lega del Filo d’oro di Osimo. La mission dell’orchestra è quella di affiancare, attraverso la musica, e il contributo di aziende e sostenitori, le associazioni presenti sul territorio. E’ così che l’orchestra si è guadagnata “sul campo” il titolo di colonna sonora della solidarietà.

Nel corso della serata, presentata da Alessandra Pierini, sono stati omaggiati il presidente Gianni Silvi e il vice presidente Dario Matteucci per il loro impegno trentennale nella cultura e nel social, prima con la banda di Appignano e ora con l’orchestra “Insieme per gli altri”. Omaggiato anche il maestro Gianpiero Ruggeri per la dedizione con cui ha sposato il progetto dell’orchestra. Tra i futuri progetti dell’orchestra, l’apertura di scuole di musica nei territori di Appignano, Cingoli, Sarnano e sulla costa.

Un progetto importante che è stato compreso e condiviso da alcune prestigiose aziende che hanno scelto di sostenerne le attività e le finalità benefiche, considerato che la nostra associazione si muove senza alcun contributo pubblico.

A tutte queste aziende e agli imprenditori va il sentito ringraziamento dell’orchestra per la sensibilità dimostrata verso il progetto, quindi un sentito grazie a Ing. Gabriele Miccini di Appignano della Giessegi (un ringraziamento particolare all’Ing. Gabriele Miccini per averci concesso il logo “Giessegi per il Sociale” che utilizzeremo in tutte le nostre iniziative solidali, Luca Buldorini di Appignano del Centro Funerario Città di Macerata, Stefano Parcaroli della Med Computer di Macerata, Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano, Fabio Fiorani della Fina di Appignano, Pierluigi e Mario Giampieri della Giampieri di Appignano, Gianluca Gasparrini di Mondo Infissi di Appignano, Sauro Carbonetti della ArredoGio di Montecassiano, Ing. Juek Mosiewicz di Urbisaglia e del Dott. Angelo Calabrese di Civitanova delle Cantine Murola di Urbisaglia, Francesco Pellegrino della Logichem di Appignano, Enzo Marinacci di Casette d ‘Ete delle Grafiche Fioroni di Casette d Ete, Andrea Domizioli della Cooperativa Torquati di Macerata, Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino, Cesare Bisconti della Catmo Catering, Rafaiani e Arrà della Laminox di Sarnano, Torquato Marchesini di Loro Piceno, Enrico Crucianelli della Crucianelli Resti Edil di Tolentino, Eno Tordini dello scatolificio TS di Montecosaro, Stefano Gagliardini e Leonardo Giannandrea della GS Impianti di Passo di Treia, Montecchi Antonio della MA.EL. di Tolentino, Pietro Ciucciove’ del Vivaio Ciucciovè di Montecassiano».

L’Orchestra di fiati insieme per gli Altri attualmente vanta un organico di circa 40 elementi, mentre sono più di 70 i musicisti che si sono alternati sul palcoscenico in questi 3 anni di attività, nel corso dei quali sono stati eseguiti ben 75 concerti in 38 località del territorio nazionale con più di 20mila spettatori e oltre 30mila euro raccolti in favore di 56 associazioni di volontariato che hanno chiesto la nostra partecipazione alle loro iniziative.

I prossimi appuntamenti sono i seguenti: 31 luglio al Duomo di Fermo , venerdì 6 agosto in Piazza Mazzini di Sant’Angelo in Pontano, per concludere mercoledì 24 agosto in Piazza Miramare di Numana, infine il 28 agosto a Montecosaro.

«Tutti gli eventi – scrive l’orchestra – come sempre in linea con la nostra “mission”, sono ad ingresso gratuito, ed associate ad iniziative benefiche o valorizzazione del patrimonio artistico/culturale con inizio previsto per le 21.

Sulla pagina facebook “orchestra fiati insieme per gli altri” è possibile avere notizie sempre aggiornate sugli eventi in programma e su possibili ulteriori date che potrebbero aggiungersi al già ricco calendario.

