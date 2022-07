Range Rover confiscato,

tentata estorsione al deposito giudiziale:

tre fratelli finiscono sotto accusa

CIVITANOVA - Sono imputati al gup del tribunale di Macerata, tra loro un avvocato. Oggi l'udienza è stata rinviata

Tre fratelli sotto accusa per tentata estorsione. Mario De Luca, avvocato, 45 anni, domiciliato a Civitanova, Joannes Maria De Luca, 31, domiciliato a Civitanova, Giorgio Maria De Luca, 30 anni, domiciliato a Civitanova, sono sotto accusa davanti al gup del tribunale di Macerata dove oggi l’udienza è stata rinviata per la mancanza di una notifica. I fatti contestati risalgono all’8 gennaio 2021. Quel giorno, secondo l’accusa, sostenuta dal pm Rita Barbieri, i tre fratelli sarebbero andati ad una officina di Civitanova, dove c’è un deposito giudiziale.

Il motivo sarebbe stato che volevano cercare di ottenere la restituzione di una Range Rover che era sottoposta a confisca e destinata alla demolizione (il mezzo era già stato consegnato al demolitore a questo scopo). I tre fratelli sono accusati di tentata estorsione verso il titolare, per avere cercato di riavere indietro il veicolo, minacciandolo, picchiandolo con calci e spintoni, e poi strappandogli il telefono con cui l’uomo stava provando a chiamare la polizia. Il cellulare era poi stato ritrovato in un cassonetto sulla via antistante l’officina. Alla fine, continua l’accusa, i tre fratelli se n’erano andati senza riuscire a riottenere il mezzo. Oggi all’udienza preliminare intendeva costituirsi parte civili il titolare dell’officina, assistito dall’avvocato Giacomo Galeota ma non è stato possibile perché l’udienza è stata rinviata per la mancanza di una notifica.

