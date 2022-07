Apple, Med Store si fonde con Juice:

«Obiettivo 400 milioni di fatturato nel 2023»

MACERATA - Nasce una nuova realtà con i due maggiori rivenditori d'Italia: l'azienda guidata da Stefano Parcaroli che ha le quote di maggioranza e la catena leader nel Nord Italia. Si viene così a creare un gruppo con oltre 500 dipendenti distribuiti in 11 regioni italiane e 60 store. «La sede legale di questa nuova realtà continuerà ad essere a Piediripa»

20 Luglio 2022 - Ore 12:38 - caricamento letture

Med Store diventa leader europeo: fusione con la Rekordata-Juice. In un 2022 che vede l’azienda maceratese tagliare il traguardo dei 40 anni di attività, arriva oggi la conferma di un altro importante traguardo raggiunto: la fusione tra Med Group – proprietaria di MedStore (la principale catena di negozi Apple Premium Reseller del Centro Italia), di MedSystems (system integrator Apple per il mondo delle aziende) e ICT Industries (distributore di prodotti informatici e del brand Tunit) – e il gruppo costituito da Rekordata – azienda di riferimento per la fornitura di soluzioni tecnologiche e innovative ad aziende, scuole e pubbliche amministrazioni – e Juice, catena di negozi Apple Premium Reseller e rivenditori autorizzati Apple leader nel Nord Italia.

«Siamo davvero felici di poter dare oggi questa notizia – racconta Stefano Parcaroli, ceo di Med Group – L’accordo raggiunto con il gruppo Juice- Rekordata costituisce qualcosa di unico nel panorama non solo italiano, ma anche europeo. Andiamo infatti a costituire una realtà che entro fine anno avrà una catena di oltre 60 punti vendita, partendo dagli attuali 24 di Med Store e i 32 di Juice. Un consolidamento che ci consentirà di essere presenti anche nelle regioni del Nord Italia, offrendo supporto completo ai nostri clienti nell’evoluzione del mercato tecnologico, in un anno che per noi segna un traguardo importante: 40 anni di attività sul territorio. Questa operazione è solo l’inizio di un percorso di espansione che stiamo iniziando a disegnare: confidiamo di continuare in tale direzione con l’ampliamento di competenze e risorse che ci renderanno ancor più protagonisti nell’essere uno dei principali partner in Italia a cui affidarsi per affrontare la sfida dell’innovazione».

Parcaroli precisa anche che «la sede legale di questa nuova realtà continuerà ad essere a Macerata, nell’avveniristica struttura di Piediripa, vero e proprio headquarter in grado di coordinare tutte le l’attività del gruppo, sempre mantenendo con noi tutta l’esperienza dei professionisti del gruppo Juice-Rekordata. Ci tengo a dire che questa fusione ci vede sì, come soci di maggioranza, ma con la volontà di lavorare tutti insieme per la crescita di una realtà che non ha eguali in Italia ed in Europa. Una crescita – aggiunge – che nei nostri programmi prevede un obiettivo di fatturato di 400 milioni di euro per il 2023 e che avrà alla base la sua forza-lavoro, che non vedrà alcun ridimensionamento, anzi, andremo a creare nuove opportunità lavorative».

Con questa fusione, Med Group diventa la catena di negozi autorizzati Apple di maggiore estensione in Europa, con 10 competence center, 56 store – che diventeranno 60 nei prossimi mesi – e oltre 500 dipendenti distribuiti in 11 regioni italiane, e tra le prime aziende marchigiane in assoluto, grazie ad una realtà che, dal 1982, sotto la spinta della famiglia Parcaroli, ha saputo scrivere una pagina entusiasmante nella storia dell’imprenditoria della nostra regione, prima ancora che italiana.

