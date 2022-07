Regata storica in arrivo,

delegazione croata in Comune

CIVITANOVA - I rappresentanti di Sebenico sono stati ricevuti dal vice sindaco Claudio Morresi: «Le nostre sono due città in crescita»

19 Luglio 2022 - Ore 15:36 - caricamento letture

Regata storica Civitanova-Sebenico, delegazione croata in Comune. Il vicesindaco di Civitanova, Claudio Morresi, ha ricevuto questa mattina i rappresentanti della città croata in vista della partenza della regata Civitanova-Sebenico in programma giovedì. Presenti il segretario generale Sergio Morosi, il presidente del Club vela Cristiana Mazzaferro, Ljubo Runjic, rettore del Politecnico di Sebenico, Ante Galic, segretario comunale e Ivan Soza presidente della Camera di commercio.

L’incontro è stato occasione per fare il punto sui rapporti sia istituzionali che economici allacciati. Il vicesindaco Morresi ha portato i saluti del sindaco Fabrizio Ciarapica, che non ha potuto essere presente all’incontro per impegni concomitanti. «Il tradizionale ricevimento della delegazione in occasione della regata – ha detto Morresi – è un segno tangibile dei rapporti che abbiamo intessuto in questi anni con gli amici croati. Civitanova e Sebenico sono due città in crescita, stiamo attraversando un momento felice di sviluppo, che va assolutamente supportato con iniziative ed anche intercettando i fondi europei». La delegazione croata ha ringraziato per l’accoglienza, rinnovando l’invito agli amministratori civitanovesi a recarsi a Sebenico. In particolare, il segretario Galic ha portato i saluti del sindaco di Sebenico, impegnato a gestire l’emergenza incendi che hanno colpito il territorio negli ultimi giorni. Galic ha riferito come l’amministrazione di Sebenico stia andando avanti con importanti opere di ristrutturazione del patrimonio storico. Sul tavolo dell’incontro si è molto insistito su questo argomento relativo alle contribuzioni europee, ma c’è stato anche spazio per scambiare informazioni sulle piccole realtà imprenditoriali marchigiane, che con le loro tipicità potrebbero farsi conoscere di più nell’altra sponda dell’Adriatico.

La presidente del Club vela Cristiana Mazzaferro ha rinnovato l’invito a partecipare alla cena sociale di domani, al Club vela. «Questo gemellaggio si contraddistingue per essere ricco di momenti di socializzazione, in virtù di avere lo sport e il mare come collante dell’unione. La regata di quest’anno vede la presenza di molte imbarcazioni e sarà quindi una delle più ricche della nostra tradizione».

