Recanatese, via alla stagione nei pro.

Presi i giovani Bagheria ed Alfieri

LEGA PRO - Visite mediche per i giallorossi, test atletici a Montefano e poi il ritiro a Sefro

19 Luglio 2022 - Ore 15:56 - caricamento letture

Visite mediche fino a domani mattina. Poi, nel pomeriggio, primi test atletici sul campo di Montefano (ore 16-18). Giovedì pomeriggio dalle ore 17 seconda giornata di test atletici. Venerdì mattina partenza per il ritiro di Sefro. Sta per scattare la stagione della Recanatese e la società sta completando le ultime operazioni per l’allestimento dell’organico a disposizione di mister Pagliari.

Gli ultimi arrivi: Fabrizio Bagheria, portiere milanese del 2001, 180 cm, di proprietà dell’Inter, con esperienze alla Primavera del Parma, a Prato in serie D (22 presenze) quindi alla Renate e al Pro Sesto in serie C (4 presenze). Vincenzo Alfieri è un centrocampista del 2002 nato ad Avellino. Dopo le giovanili con il Benevento (è stato anche nel giro della formazione maggiore allora allenata da Pippo Inzaghi) si è messo in evidenza al Castelnuovo al Vomano, nello stesso girone della Recanatese.

