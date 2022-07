Scooter prende fuoco:

rogo in via Roma (Foto/Video)

MACERATA - Le fiamme sono scoppiate intorno alle 18,30 e hanno raggiunto anche la gru di un cantiere vicina al motorino. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio

18 Luglio 2022 - Ore 18:59 - caricamento letture Le fiamme in via Roma

Fiamme alte circa tre metri in via Roma, a Macerata: tutto è partito, intorno alle 18,30, da uno scooter che si è incendiato mentre era posteggiato vicino ad alcune auto in sosta e ad un cantiere. Le fiamme si sono propagate dal motorino al cantiere dove a prendere fuoco è stata una gru.

Immediato l’intervento sul posto da parte dei vigili del fuoco che hanno raggiunto il tratto di via Roma, dalle parti del negozio Acqua e sapone, con diverse squadre. Traffico bloccato e chi passava ne ha approfittato per fotografare o realizzare video di quello che stava accadendo.

I vigili del fuoco nel giro di pochi minuti sono riusciti a domare le fiamme. Alle 19,20 l’intervento era in corso per ultimare le operazioni di messa in sicurezza. La ricostruzione di quanto accaduto parla di uno scooter che, per motivi da accertare, si è incendiato e da lì le fiamme si sono propagate danneggiando il basamento della gru nel cantiere.

(Ultimo aggiornamento alle 19,30)

