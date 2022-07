Perde il controllo dell’auto,

finisce contro la recinzione ferroviaria

e poi sulle vetture parcheggiate

CIVITANOVA - Schianto nella notte a Fontespina, in via Cristoforo Colombo. Fortunatamente nulla di grave per il conducente

Perde il controllo dell’auto, urta contro la recinzione della ferrovia e danneggia tre vetture parcheggiate. E’ successo intorno alle 4,45 a Civitanova, in via Cristoforo Colombo a Fontespina.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Civitanova, che si sono occupati dei rilievi del caso, un uomo al volante della sua vettura ha perso il controllo dell’auto che prima è finita contro la recinzione ferroviaria, danneggiata per circa sei metri, e poi ha terminato la propria corsa contro tre veicoli parcheggiati. Ingenti i danni ai mezzi coinvolti nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le auto coinvolte e l’area dell’intervento e gli operatori dell’emergenza, fortunatamente nulla di grave per il conducente.

