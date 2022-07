Cavallo s’imbizzarrisce

e travolge una donna

LORO PICENO - E' stata portata in ospedale per accertamenti. Due incidenti a Pollenza e Urbisaglia: 4 feriti lievi

18 Luglio 2022 - Ore 20:13 - caricamento letture

Cavallo si imbizzarrisce e travolge una donna che è stata soccorsa e portata all’ospedale di Macerata. L’incidente è avvenuto intorno alle 17,30 di questo pomeriggio a Loro Piceno, in contrada Appezzana. È lì che un cavallo si è imbizzarrito e ha travolto una donna che è stata poi soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale di Macerata per accertamenti. In pronto soccorso anche una persona rimasta ferita in modo lieve in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 78, vicino a Urbisaglia. Tre i veicoli coinvolti, molti danni alle vetture, per fortuna nulla di grave per chi era a bordo. Idem a Pollenza dove su di una strada secondaria, che dalla superstrada va verso l’Abbadia, tre auto si sono scontrate semi frontalmente. Tre i feriti, tutti portati in pronto soccorso con lesioni lievi.

