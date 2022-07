Investito da un’auto,

ciclista al pronto soccorso

MACERATA - L'incidente a Madonna del Monte, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale

17 Luglio 2022 - Ore 14:16 - caricamento letture

Ciclista investito da un’auto e trasportato al pronto soccorso. L’incidente è avvenuto intorno alle 11,15 a Madonna del Monte, sulla strada che da Macerata conduce a Montelupone. Dopo l’urto con la vettura, avvenuto stando ai primi accertamenti a causa di una mancata precedenza, l’uomo ha perso il controllo della bici ed è caduto sull’asfalto. Il personale del 118 prontamente intervenuto ha prestato sul posto le prime cure del caso all’uomo che viaggiava in sella alla due ruote per poi portarlo in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo. Ha riportato ferite alle ginocchia e varie contusioni, non è in pericolo di vita.

(Redazione Cm)

