17 Luglio 2022 - Ore 13:11 - caricamento letture

La quinta edizione della camminata solidale de I Fuoriclasse si svolgerà domenica 24 luglio a Loro Piceno. Nata nel 2018 come primo format sportivo creato ed organizzato dall’associazione I Fuoriclasse, la camminata solidale è un evento che coniuga lo sport, il sociale e l’aggregazione. All’attività fisica identificata in una corsa/camminata non competitiva, con percorsi variabili tra gli 8 ed i 10km, si abbina la possibilità di assaggiare prodotti tipici e di passare delle ore insieme alla comunità di riferimento.

La seconda edizione del 2022, dopo quella di maggio a Chiesanuova di Treia, si svolgerà come detto a Loro Piceno, comune che si adagia sulle colline maceratesi e famoso per il vincotto. Robertino Paoloni, sindaco di Loro Piceno, commenta l’iniziativa: «Sin dalla nascita de I Fuoriclasse siamo stati sostenitori di questa organizzazione che promuove l’inclusione attraverso il diritto di ogni bambino di accedere alla pratica sportiva. La pandemia ha ostacolato la realizzazione della Camminata nel nostro Comune negli anni scorsi e finalmente ora ci siamo. Come amministrazione siamo convinti che la promozione del territorio passi anche per eventi di questo tipo, che sono ormai noti in tutta la regione ed oltre». La grande novità è lo svolgimento serale della camminata piuttosto che di mattina: infatti per la prima volta si partirà nel tardo pomeriggio e dopo l’evento sportivo ci sarà una apericena con i prodotti tipici del territorio.

Antonio Quaranta, fondatore e presidente de I Fuoriclasse Odv, commenta questa edizione: «Dopo due anni di quasi totale stop, questo 2022 è ricco di eventi per i Fuoriclasse e siamo felicissimi di arrivare anche nel Comune di Loro Piceno dove l’amministrazione ci è sempre stata vicina. La collocazione estiva dell’evento ci ha fatto cogliere l’opportunità di uno svolgimento serale che ci darà colori e panorami ancora più unici». Le iscrizioni si possono fare sul sito www.ifuoriclasse.it, tramite telefono o direttamente il giorno stesso della gara. Tutti gli iscritti alla gara riceveranno un pacco gara con una maglietta tecnica ed un piccolo ristoro. Alle 17 è previsto il ritrovo presso la Piazza Centrale di Loro Piceno, per il ritiro dei pacchi gara e le ultime iscrizioni. La partenza avverrà alle 17,30, mentre alle 19,30 sono previste le premiazioni: anche se si tratta di una gara non competitiva, è un bel ricordo per i partecipanti sapere di aver fatto anche una buona prestazione sportiva. Dalle 20, apericena in piazza gustando i prodotti tipici del territorio.

