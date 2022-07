New Fashion Gia. Man. Dance,

è un dominio nazionale:

51 podi e 31 primi posti

INCETTA DI MEDAGLIE per la scuola di danza morrovallese a Rimini: tutti i premiati e la soddisfazione per una stagione da incorniciare

15 Luglio 2022 - Ore 09:30 - caricamento letture

Incontenibile la scuola di danza New Fashion Gia. Man. Dance: quando mette nel mirino il tricolore italiano, si esalta e conquista medaglie su medaglie.

Il complesso “Rimini Fiera” dell’omonima cittadina rivierasca infatti, lo scorso weekend, ha accolto ed esaltato le gesta degli atleti morrovallesi per l’ultima gara della stagione, il campionato nazionale Cids & Super Final Ranking Championship 2022. L’inno di Mameli ha accompagnato i ragazzi fucsia-nero nella salita al podio per ben 51 volte: 31 volte sul gradino più alto, altre 10 volte sulla piazza d’onore ed infine altrettante premiazioni per il terzo posto. La presidentessa Federica Lorenzi, coadiuvata dai tecnici federali Gianni Crucianelli-Manola Fontana e dai pluricampioni del mondo Riccardo Ciminari-Silvia Fontana, incassa gli ennesimi scudetti nazionali, di categoria, chiudendo una stagione 2022 da ricordare negli annali.

«Dopo i 31 podi al Campionato Italiano di Policoro dello scorso maggio, la sala coppe del club si arricchisce anche di questi nuovi trionfi; successi che danno soddisfazione ai nostri stupendi atleti e di riflesso che danno lustro alla nostra storia. Mi sento di ringraziare lo staff tecnico che segue e coordina le nostre lezioni, nonché tutti i nostri atleti che sotto pressione riescono comunque a dare il loro massimo, gettando sempre il cuore oltre l’ostacolo».

Nel dettaglio i medagliati della New Fashion Gia. Man. Dance. Primo posto: Small Group Bachata Coppie Over 16 U, Small Group salsa Uomini Over 16 U, Large Group Bachata Donne Over 16 U, Matteo Ballini & Alessandra Ballini Salsa Show / Bachata Show 19/34 U, Matteo Ballini Bachata Show 19/34 U, Thomas Crucianelli & Arianna Zanconi Combinata Caraibica / Salsa Show / Bachata Show 12/15 AS, Thomas Crucianelli Salsa Shine/Bachata Shine/Salsa Show/Bachata Show 12/15 AS, Filippo Brugnola & Manuel Chiaraluce Bachata Show Duo 19/34 U, Rossella Tomaselli Bachata Show 35oltre U, Federico Giardini Salsa Shine / Bachata Shine / Salsa Show 35oltre B, Simona Marucci Bachata Show 46oltre U, Riccardo Malin & Sandy Fiore Combinata Caraibica / Salsa Show / Bachata Show 12/15 B2, Riccardo Malin Salsa Shine / Bachata Shine 12/15 B, Sandy Fiore Salsa Shine / Bachata Shine / Salsa Show 12/15 B, Francesco Grillo Bachata Show 35oltre B, Marco D’Angelo & Emily Chiusaroli Combinata Caraibica 35/44 B2, Marco D’Angelo & Emily Chiusaroli Bachata Show 35oltre B, Martina Tesei & Rosita Palombari Bachata Shine 35oltre C.

Secondo Posto: Alessandra Ballini, Thomas Crucianelli & Arianna Zanconi, Filippo Brugnola & Manuel Chiaraluce, Symon Crucianelli & Francesca Volatili, Cristiano Sortino & Elisabetta Doria, Federico Giardini & Simona Marucci, Giorgio Commerso, Miriam Marrollo.

Terzo posto: Manuel Chiaraluce & Chiara Chiaraluce, Alice Zanconi & Chiara Chiaraluce, Sergio Mogetta & Cristina Santinelli, Filippo Brugnola & Manuel Chiaraluce, Filippo Brugnola & Alice Zanconi, Symon Crucianelli & Francesca Volatili, Cristiano Sortino & Elisabetta Doria, Paolo Puglisi & Fabiola Biti, Sandy Fiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA